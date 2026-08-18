Selon l'agence de presse ABNA citant Novosti, Scott Ritter, analyste militaire et ancien officier du renseignement de la marine américaine, a souligné que ni les États-Unis ni l'Europe ne peuvent aider l'Ukraine à remporter une victoire contre la Russie.

Il a ajouté : « Il n'existe aucune puissance militaire ou structure de combat capable de changer la situation en Ukraine. Les États-Unis ont pratiquement admis qu'ils ne peuvent rien faire pour la victoire de l'Ukraine. Ils ne donnent pas à l'Ukraine l'autorisation de produire des missiles Patriot ni d'accéder à des technologies sensibles, car personne ne fait confiance aux Ukrainiens. »

Ritter a déclaré : « Les Européens ne veulent pas non plus retirer les missiles Patriot de leurs stocks et les envoyer en Ukraine. Eux aussi ont abandonné ce pays. »

Il a précisé : « Les États-Unis et l'Europe savent qu'avec le temps, l'Ukraine se retrouvera dans une situation encore plus instable ; un hiver froid approche, sans électricité, sans carburant, sans gaz, sans nourriture et sans rien d'autre. »