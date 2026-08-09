Déclaration ferme de l'Organisation de la mobilisation populaire d'Irak et soutien à Faleh al-Fayyad

Selon un reportage de l'agence de presse Abna citant l'agence WAA, l'Organisation de la mobilisation populaire d'Irak a qualifié les accusations portées contre son président de calomnie et, en soulignant que les ordres de vigilance et de mise en alerte avaient été donnés avant l'attaque, a annoncé des poursuites judiciaires contre les diffuseurs de rumeurs.

L'Organisation de la mobilisation populaire d'Irak a publié aujourd'hui, dimanche, un communiqué dans lequel elle condamne fermement les allégations formulées par certaines personnalités politiques contre «Faleh al-Fayyad», président de cette organisation, selon lesquelles il aurait eu connaissance préalable du plan d'attaque contre les sites mais n'en aurait pas informé les forces, et a qualifié ces propos de totalement infondés et dépourvus de toute preuve.

Dans le communiqué de Hachd al-Chaabi, il est écrit : Depuis le début des événements dans la région, toutes les forces étaient en état d'alerte, et même deux jours avant l'agression récente, des ordres nécessaires avaient été donnés à toutes les unités pour respecter une vigilance maximale et des mesures de sécurité, ce qui a permis d'éviter de plus grandes pertes. Cependant, le quatrième bataillon de la 30e brigade n'a pas appliqué toutes les mesures préventives, et c'est précisément pour cette raison que le plus grand nombre de martyrs est issu de cette unité, et c'est pourquoi la présidence de l'organisation a ordonné l'ouverture d'une enquête contre les responsables concernés afin de déterminer l'étendue de cette négligence et d'établir les responsabilités.

Cette organisation, exprimant ses regrets face à l'exploitation du sang des martyrs par certains courants politiques, a déclaré : Dans une situation où les fils de Hachd al-Chaabi baignaient dans leur propre sang et faisaient face à une agression barbare, il est regrettable que certains courants politiques tentent d'utiliser le sang des martyrs et des blessés pour des règlements de comptes politiques et pour porter atteinte aux commandants de Hachd al-Chaabi.

Hachd al-Chaabi, en insistant sur le fait que de tels comportements n'ont rien à voir avec la responsabilité nationale, professionnelle et éthique, a déclaré : Cette organisation se réserve son droit légal de poursuivre en justice les diffuseurs de fausses nouvelles et d'accusations infondées contre les commandants dans le but de les discréditer, et la réponse à ces accusations fallacieuses se fera uniquement dans un cadre garantissant la protection des droits de l'organisation et plaçant les affaires sur la voie légale.