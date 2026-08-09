CENTCOM admet le franchissement du blocus naval iranien par plus de 30 navires

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le Commandement central des forces armées des États-Unis (CENTCOM) a publié, ce samedi 8 août, une déclaration faisant le point sur la situation dans le détroit d'Ormuz, où les forces américaines tentent d'imposer un blocus naval contre l'Iran. Selon le communiqué, plus de 30 navires commerciaux auraient franchi les lignes de blocus, tandis que 53 autres auraient été contraints de modifier leur trajectoire, deux auraient été désactivés et deux autres auraient été saisis. Le CENTCOM a également affirmé que ces passages étaient autorisés pour des raisons humanitaires, bien que cette justification contraste avec les nombreux témoignages de civils et d’organisations internationales dénonçant les conséquences dévastatrices du blocus sur les populations locales.

Parallèlement, des informations publiées par la chaîne américaine MSNBC, relayant des témoignages de familles de militaires, indiquent que le porte-avions USS Abraham Lincoln, déployé pour appuyer cette opération, serait confronté à des difficultés d'approvisionnement. Des proches de soldats embarqués ont évoqué des pénuries alimentaires et des problèmes de ravitaillement en produits de première nécessité, ainsi qu'une fatigue croissante due à l'absence de date de retour. La chaîne a également rapporté que plusieurs militaires souffriraient d'un moral en berne, aggravé par des conditions de vie précaires.

Ces révélations interviennent alors que les États-Unis poursuivent leur pression militaire contre l'Iran, malgré les appels internationaux à la désescalade. Les déclarations du CENTCOM, bien que destinées à rassurer sur l'efficacité du blocus, mettent en lumière les fragilités logistiques et humaines de l'opération. La communauté internationale, en particulier les pays riverains du Golfe Persique, suit avec attention l'évolution de cette situation, tandis que les risques d'une escalade régionale demeurent élevés.

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