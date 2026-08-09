Le Yémen frappe une raffinerie d’Aramco avec un drone en riposte aux incursions saoudiennes

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Ce dimanche, les forces armées yéménites ont annoncé avoir mené une attaque de drone contre la raffinerie de Jizan, située dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite. Selon le porte-parole militaire Yahya Saree, la cible a été touchée avec précision, et cette opération constitue une riposte directe aux violations de l’espace aérien yéménite par l’aviation saoudienne dans les provinces de Saada et Hajjah.

Ces frappes s’inscrivent dans un cycle de représailles qui s’intensifie depuis plusieurs semaines. Saree a rappelé que des opérations similaires ont récemment visé des rassemblements et des camps de forces progouvernementales dans les provinces orientales de Marib et Hadramaout. Selon lui, des centaines d’éléments hostiles auraient été tués ou blessés, et des infrastructures militaires – dépôts de munitions, centres de commandement et véhicules – auraient été détruites.

Le porte-parole a averti que toute nouvelle initiative militaire saoudienne entraînerait une « réaction immédiate et proportionnée ». Il a également appelé les forces yéménites alliées à Ryad à se retirer avant toute nouvelle confrontation. Ce message intervient alors que les combats s’enlisent sur plusieurs fronts, malgré des appels internationaux à la désescalade.

L’attaque contre la raffinerie de Jizan, une infrastructure stratégique de l’industrie énergétique saoudienne, marque une montée dans l’escalade militaire, susceptible d’affecter les approvisionnements régionaux et d’attiser les tensions dans la région. Les autorités saoudiennes n’ont pas encore officiellement réagi dans l’immédiat.

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