Turquie : L'accord de La Mecque n'est dirigé ni contre l'Iran ni contre aucun autre pays

Selon l'agence de presse ABNA citant CNN Turquie, Cevdet Yılmaz, vice-président du pays, a rapporté : « L'accord de défense signé avec l'Arabie saoudite et le Pakistan n'est pas dirigé contre l'Iran. »

Il a ajouté : « Cet accord n'est dirigé ni contre l'Iran ni contre aucun autre pays, mais il a été signé dans le but de renforcer la sécurité régionale, la défense commune et la dissuasion. »

Il est à noter que Mohammed ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite, Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, et Shehbaz Sharif, Premier ministre du Pakistan, ont signé vendredi 16 Mordad 1405 (7 août 2026) l'accord de défense commun qu'ils ont nommé le « Pacte de La Mecque ».

Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, a également déclaré : « L'accord de défense commun avec le Pakistan et l'Arabie saoudite renforce la coopération en matière de sécurité et de défense ainsi que le développement des industries de défense. Cet accord de défense commun ne vise aucun pays et est ouvert à la participation des pays qui visent à atteindre la stabilité dans notre région. »