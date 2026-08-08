Un autre incident maritime au large des côtes d'Oman

Selon l'agence de presse ABNA citant le site web de l'Organisation britannique des opérations de commerce maritime (UKMTO), Londres a signalé aujourd'hui, samedi, un incident de sécurité à 18 milles marins à l'est de Khasab, en Oman.

Selon l'annonce sur ce site web, un rapport a été reçu concernant un incident à une distance de 18 milles marins à l'est de Khasab (Oman).

Le site web a ajouté : « Une source fiable a rapporté qu'un navire a été touché par un projectile non identifié et a pris feu ; l'incendie est maintenant maîtrisé. Aucune conséquence environnementale n'a été signalée et l'état du navire et de son équipage a été déclaré sûr. Les autorités enquêtent sur la question. Il est recommandé aux navires de naviguer avec prudence et de signaler toute activité suspecte à l'UKMTO. »

Cela survient alors que ce matin, l'Organisation britannique des opérations de commerce maritime avait annoncé : « Nous avons reçu un rapport d'incident à une distance de 9 milles marins au sud-est de la région de Kumzar, en Oman. »