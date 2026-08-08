Hezbollah : Le soutien américain à Israël est le principal facteur de la poursuite de l'agression dans la région

Selon l'agence de presse ABNA citant An-Nashra, Ibrahim al-Moussawi, représentant de la faction du Hezbollah au parlement libanais, a déclaré que la protection du territoire, de la souveraineté et des citoyens est au cœur des responsabilités de l'État, et que l'incapacité de l'État à assumer cette responsabilité au cours des périodes passées a été l'une des raisons qui ont contraint les habitants du Sud à supporter le fardeau de la défense de leur terre.

Al-Moussawi, lors d'une cérémonie commémorative, a rendu hommage à l'institution militaire, à ses officiers et à son personnel, et a souligné que ce qui est nécessaire est la création d'une armée forte et la fourniture de ressources et de volonté politique pour lui permettre d'accomplir son devoir de protection du pays et de défense de ses frontières.

Il a critiqué la politique américaine dans la région et le soutien de Washington à Israël, déclarant que le gouvernement américain est responsable d'un certain nombre de guerres et de conflits dans la région, et que son soutien à Israël est le facteur clé de la poursuite de l'agression.

Il a ajouté : « La pression, les menaces et les campagnes médiatiques ne peuvent pas nous amener à abandonner nos choix et nos principes, et la confrontation avec l'ennemi ne se limite pas à l'aspect militaire. »

Al-Moussawi, rappelant les étapes marquantes de la confrontation avec les occupants israéliens depuis les années 1980, la libération du Sud-Liban en 2000 et la guerre de Juillet 2006, a déclaré que toute phase de repli ou de défaite ne signifie pas la fin du conflit.