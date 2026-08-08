Porte-parole des IRGC : Les médias font aujourd'hui partie du mécanisme de guerre

Comme l'a rapporté le correspondant d'ABNA, le général de brigade Hossein Mohebi (deuxième grade) a déclaré samedi midi lors de la cérémonie de commémoration de la Journée du journaliste à Bandar Abbas, tout en félicitant les professionnels des médias à l'occasion de la Journée du journaliste : « Aujourd'hui, nous sommes en guerre contre l'une des plus grandes puissances du monde, et en raison de la nature hybride de cette guerre, elle comporte divers domaines, dont l'un des plus importants est le domaine médiatique. »

Il a ajouté : « En raison de son influence considérable sur l'opinion publique, les médias sont considérés comme l'un des domaines les plus importants de la guerre, et tout le monde s'attend à ce que les médias relatent cette guerre sous différents angles et dimensions. »

Le porte-parole des IRGC, soulignant que le rôle des médias dans les conditions actuelles dépasse la simple narration, a précisé : « Les médias ne sont pas que des narrateurs ; ils font partie du mécanisme de guerre. Les médias sont aujourd'hui un outil et, en plus de relater la réalité, ils construisent des récits, façonnent les perceptions et construisent même la réalité. »

Le porte-parole des IRGC a noté : « La guerre médiatique est plus élevée, plus grande et plus influente que la guerre militaire ; car ce qui donne l'âme et le sens aux armes militaires, c'est le type de récit sur ces armes et la signification qu'on leur donne, et cette tâche incombe aux médias. »