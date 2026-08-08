Araghchi : Un accord avec Oman est proche / Démenti de la part de 11 % de l'Iran en mer Caspienne

Comme l'a rapporté le correspondant d'ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, en marge de la conférence de presse du président avec les journalistes à l'occasion de la Journée du journaliste, à propos des négociations en cours avec Oman sur le mécanisme juridique et la gestion du détroit d'Ormuz, a déclaré : « Les négociations sont en cours avec Oman concernant la détermination de la voie de circulation dans le détroit d'Ormuz. »

Il a ajouté : « Dans le passé, il existait un TSS (système de séparation du trafic) ou une voie qui n'est plus acceptable du point de vue de la République islamique d'Iran pour la circulation des navires, et il est nécessaire de prévoir un nouveau TSS, qui présente bien sûr des complexités techniques et juridiques étendues. »

Araghchi a souligné : « Avant d'aboutir à la nouvelle voie, une voie temporaire sera envisagée comme base de la voie principale, et à cet égard, des négociations ont eu lieu entre les forces militaires et navales des deux pays sur la base des cartes existantes, et à l'issue de ces négociations, la nouvelle voie sera déterminée. »

Le ministre des Affaires étrangères, concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz, a noté : « Les négociations avec Oman sont en cours et nous sommes très proches d'un accord, mais l'ouverture du détroit d'Ormuz est soumise à d'autres conditions. »

Araghchi, concernant la violation du mémorandum d'accord avec le Pakistan, a déclaré : « Les cas de violation du mémorandum avec le Pakistan doivent être traités un par un, et c'est les États-Unis qui ont violé le mémorandum. »

Il a poursuivi : « Le cinquième paragraphe du mémorandum a été exécuté par la République islamique d'Iran et il était prévu que dans un délai d'un mois, les conditions de circulation reviennent à la normale. En fait, en deux semaines, le volume de trafic a atteint 60 % des conditions normales. Mais les Américains cherchaient à créer de nouvelles voies dans le détroit d'Ormuz et, malgré les avertissements de notre pays, ils ont tenté de porter atteinte à la gestion de l'Iran et au détroit d'Ormuz. Par conséquent, la violation du mémorandum et de la gestion de l'Iran sur le détroit d'Ormuz n'est en aucun cas acceptable pour la République islamique d'Iran. »

Le ministre des Affaires étrangères, concernant la Convention sur la mer Caspienne, a déclaré : « La Convention sur la mer Caspienne a été soumise au Parlement par le gouvernement de l'époque en 2018 et 2019 pour décision. Ceci alors que les quatre autres États riverains de la mer Caspienne ont accepté la convention, et l'acceptation par la République islamique d'Iran est subordonnée à l'approbation du Conseil consultatif islamique (Parlement). »