Sociologue allemand : Les adieux millionnaires à l'imam Khamenei ont dévoilé le récit des médias occidentaux

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Christian Bergbau, sociologue allemand, dans une note faisant référence à la participation enthousiaste des Iraniens à la cérémonie d'adieu au leader martyr de la Révolution islamique, a écrit que cet accueil massif a révélé une contradiction flagrante entre la réalité de la société iranienne et l'image que les médias occidentaux dominants ont véhiculée ces derniers mois à propos de l'ayatollah Khamenei.

Il a ajouté que le journal allemand « Bild » a reconnu la présence de millions de personnes pour rendre hommage au leader iranien, mais que ce même média avait auparavant tenté à plusieurs reprises de le présenter comme une personne dépourvue de soutien populaire. Ce sociologue a souligné qu'une telle contradiction dans la couverture médiatique occidentale est évidente, mais que la majeure partie de ces médias non seulement n'en fournit pas d'explication, mais a également ignoré l'assassinat du leader d'un pays par une frappe aérienne, ce qui constitue une violation flagrante du droit international.

Bergbau s'est ensuite penché sur la structure médiatique allemande et a écrit que le journal Bild appartient au groupe Axel Springer et que les employés de ce groupe sont tenus d'accepter des principes dont le soutien au régime sioniste est l'un des piliers. Se référant aux récentes déclarations de Matthias Döpfner, président du conseil d'administration d'Axel Springer, il a ajouté qu'il a menacé les employés en leur disant que s'ils n'étaient pas d'accord avec les principes déclarés de l'entreprise, y compris le soutien à ce qui est appelé le droit à l'existence d'Israël, ils ne pourraient pas continuer leur collaboration.

Ce sociologue allemand a noté que, malgré la propagande massive des médias occidentaux, différentes réactions ont été publiées sur les réseaux sociaux et qu'un certain nombre d'utilisateurs, en voyant les paroles et les images de l'imam Khamenei, ont exprimé leur étonnement face à son calme, sa sérénité et sa manière chaleureuse de s'exprimer.

Étonnement d'un jeune utilisateur allemand face à la personnalité de l'imam Khamenei

Bergbau a cité un jeune utilisateur allemand : « Quand j'écoute les discours de l'ayatollah Khamenei, sa voix agréable et sa manière calme de parler attirent mon attention. Une telle personne peut-elle être le même visage que les médias ont construit ? » Il a ajouté que la différence entre la personnalité calme et digne de l'imam Khamenei et le comportement de politiciens comme Donald Trump a été observable pour de nombreux utilisateurs occidentaux.

Ce sociologue a poursuivi sa note : « Le mode de vie simple, les rencontres émouvantes avec les gens ordinaires et les échanges chaleureux avec les membres des minorités nationales et religieuses avaient depuis longtemps créé en moi l'impression que nous avons affaire à un leader sincère et authentique. » Bergbau a ajouté : « L'imam Khamenei est resté fidèle à ses convictions, est demeuré ferme dans les conditions les plus difficiles et est resté loyal à ses idéaux. Finalement, il était prêt à donner sa vie pour ses croyances ainsi que pour l'indépendance et la souveraineté de son pays. »

En conclusion, il a critiqué l'état des élites politiques occidentales et a écrit que de nombreux politiciens européens ont perdu leur crédibilité auprès du peuple et que peu de gens croient qu'ils sont prêts à défendre l'indépendance et les intérêts de leur pays comme l'a fait l'imam Khamenei. Il a terminé sa note par cette question : « Le chancelier actuel de l'Allemagne, selon les résultats de tous les sondages des différents instituts, est le chancelier le plus impopulaire de l'histoire du pays. Vraiment, qui croit qu'il défend les intérêts de l'Allemagne et qu'il se tient pour la souveraineté de son pays ? Et s'il meurt un jour, combien de personnes assisteront à ses funérailles ? »