Tensions dans le Golfe : Téhéran conteste fermement l’arrestation de ses ressortissants par le Koweït

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L'escalade diplomatique entre Téhéran et le Koweït a franchi un nouveau palier suite à l'interception d'une embarcation iranienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé la position officielle de la République islamique via un message publié sur le réseau social X, qualifiant cet incident d'acte illégal et provocateur.

Une arrestation jugée illégale près d'une zone sensible

Selon les précisions fournies par M. Araghchi, les forces koweïtiennes ont attaqué un navire iranien dans les eaux du Golfe Persique, procédant à l'arrestation de quatre ressortissants. Le ministre a souligné que cet incident s'est produit à proximité d'une île historiquement utilisée par les États-Unis comme base de lancement pour des opérations hostiles contre l'Iran.

Pour Téhéran, cet acte ne relève pas d'une simple procédure de police maritime, mais constitue une « tentative flagrante de semer la division et de créer des tensions » dans une région déjà marquée par une instabilité sécuritaire croissante.

Exigence de libération et mise en garde diplomatique

Le message du ministre des Affaires étrangères est dénué d'ambiguïté : l'Iran exige la libération immédiate et sans condition de ses quatre citoyens. Tout en privilégiant la voie diplomatique pour résoudre ce différend, Abbas Araghchi a formellement déclaré que la République islamique « se réserve le droit de répondre » à cette agression.

Cette mise en garde souligne la détermination de l'Iran à protéger ses ressortissants et sa souveraineté maritime face à ce qu'il perçoit comme des provocations alignées sur les intérêts des puissances étrangères présentes dans la région.

Conclusion : Un test pour les relations de voisinage

Cet incident place les relations irano-koweïtiennes sous une forte pression. Alors que la région traverse une période de turbulences majeures, la gestion de cette crise par le Koweït déterminera si l'apaisement reste possible ou si ce dossier contribuera à l'ouverture d'un nouveau front de tensions diplomatiques dans le Golfe Persique.

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