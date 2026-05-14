Chine : La priorité absolue est d'éviter un retour des conflits avec l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, l'ambassade de Chine à Washington a déclaré dans un entretien avec l'agence Reuters : En ce qui concerne l'Iran, la priorité immédiate est d'empêcher le retour des conflits et la reprise de la guerre en utilisant tous les moyens possibles.

Ceci alors que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a déclaré simultanément dans un entretien avec Fox News que Washington tente de convaincre Pékin, par l'intervention et la pression sur l'Iran, de forcer ce pays à reculer sur ses actions dans le détroit d'Ormuz et les eaux du Golfe Persique.

Rubio a dit : Les États-Unis ont clairement indiqué à la Chine que tout soutien à l'Iran nuirait gravement aux relations bilatérales entre Washington et Pékin.

Ce responsable américain a répété la question alléguée du soutien chinois à l'Iran et a déclaré que celle-ci serait traitée comme l'un des axes principaux des futures négociations commerciales avec Pékin.

Il a également souligné que l'objectif global des États-Unis est de gérer les différends avec la Chine pour éviter la guerre et maintenir la stabilité mondiale.