Naïm Qassem : Nous ne nous rendrons jamais au régime sioniste ; nous sommes reconnaissants envers l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Manar, le cheikh Naïm Qassem, secrétaire général du Hezbollah libanais, a déclaré dans un message à l'ayatollah Arafi, directeur des Hawza d'Iran : Nous vous sommes reconnaissants pour votre message qui exprime votre inquiétude, votre amour et votre soutien au Hezbollah libanais, à sa résistance islamique et à ses partisans constants et résistants.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais a déclaré : Au Liban, nous faisons face à un ennemi israélien sauvage qui cherche l'expansion, l'occupation et l'usurpation de la souveraineté des nations de notre région, comme il le fait en Palestine occupée et à Jérusalem. Cet ennemi est soutenu par le régime injuste et tyrannique des États-Unis avec toutes ses forces et ses ressources, dans le silence assourdissant du monde et la complicité de certains en Occident qui se sont soumis à cet ennemi.

Naïm Qassem a souligné : Cependant, l'histoire du Hezbollah et de tous les nobles combattants de la résistance montre qu'ils ont affronté l'ennemi israélien et l'ont chassé de notre terre lors de l'année de la libération, 2000. Les occupants, qui n'ont pas pu supporter la défaite, ont répété leur agression en 2006 pendant trente-trois jours, mais ont échoué. Puis ils ont lancé une autre agression brutale qui a conduit au martyre du Sayyid des martyrs de la Oumma, Sayyid Hassan Nasrallah (que la paix d'Allah soit sur lui), ainsi que d'autres dirigeants et de justes martyrs, et a conduit à un grand sacrifice des combattants de la résistance, du peuple et à la destruction de maisons et de villages en septembre 2024.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais a écrit dans son message : Nous les avons affrontés lors de la bataille de "Uli al-Bas". Ils ont répété leur agression aujourd'hui, depuis le 2 mars, et nous les affrontons lors de la bataille de "Al-Asf al-Ma'kul". La résistance et sa base populaire ont prouvé qu'ils sont impénétrables à l'occupation. Ils ne s'y rendront pas, et si Allah le veut, les objectifs de l'ennemi ne seront pas atteints.

Il a ajouté : L'ennemi n'a d'autre choix que le désespoir, l'arrêt de l'agression, le retrait de notre terre occupée, la libération des prisonniers et l'abandon des prétextes à l'agression. L'ennemi, par son agression et ses crimes, n'atteindra ni la stabilité ni l'avenir.