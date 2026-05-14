Tel Aviv : Nous n'avons aucun moyen de nous protéger complètement contre les drones du Hezbollah

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, une source militaire du régime sioniste a reconnu aujourd'hui, mercredi, que les drones du Hezbollah libanais constituent une réelle menace pour ce régime.

Le journal américain Washington Post a ajouté dans ce rapport, citant une source militaire du régime sioniste : Les drones du Hezbollah sont une menace à laquelle nous nous adaptons encore. Tel Aviv déploie toutes ses technologies militaires disponibles, mais il n'y a aucun moyen de se protéger complètement contre les drones du Hezbollah.

Ceci alors que les médias hébreux, notamment la chaîne 15 de la télévision du régime sioniste et le site d'information I24 News, avaient déjà reconnu plus tôt qu'hier, le Hezbollah a mené l'une de ses attaques de drones les plus intenses et les plus uniques contre les territoires occupés.

Ce rapport indiquait que les attaques susmentionnées ont été menées en deux vagues : la première a ciblé des positions de soldats sionistes dans le sud du Liban, et la deuxième vague, plus intense, a frappé les profondeurs des régions du nord des territoires occupés.

Les médias hébreux ont ajouté que les drones du Hezbollah survolent leur cible pendant quelques minutes et poursuivent les personnes entre les bâtiments. L'inquiétude de Tel Aviv est que même si certains de ces drones sont abattus, d'autres drones continuent de suivre leur cible.