Ehud Barak : Netanyahu fera tout pour échapper à la crise

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Sharq, Ehud Barak, l'ancien Premier ministre du régime, a averti : Benjamin Netanyahu, s'il sent la défaite lors des élections de la Knesset en octobre prochain, pourrait perturber les résultats ou arrêter le processus en déclarant l'état d'urgence.

Barak, décrivant la situation actuelle de Netanyahu comme un animal pris au piège, a souligné : Il est prêt à imposer à Israël n'importe quel coût pour échapper à ses crises judiciaires et politiques.

Ehud Barak a dit : Si Netanyahu est sûr de sa défaite quelques jours avant les élections, il pourrait ouvrir un nouveau front contre l'Iran, Gaza ou la Cisjordanie, afin de reporter les élections de six mois en déclarant l'état d'urgence.

Il a dit : Je n'exclus pas que si Netanyahu n'est pas sûr de sa victoire cinq jours avant les élections, il fasse soudainement circuler des informations sur l'existence d'une "bombe à retardement" en Iran ; un sujet qui mènerait au début d'une troisième vague d'attaques contre l'Iran, d'une cinquième guerre contre le Hamas ou de l'embrasement de la troisième Intifada en Cisjordanie.

Il a ajouté : La diffusion massive de vidéos falsifiées la nuit des élections pour tromper l'opinion publique et détruire l'image des rivaux politiques, ainsi que le déclenchement d'événements similaires à l'assaut du Capitole américain par les partisans de Trump, seront d'autres manœuvres possibles de Netanyahu. Ses partisans extrémistes pourraient attaquer le lieu de dépouillement à Jérusalem, renverser les urnes et remettre en cause la crédibilité du processus de dépouillement pour ouvrir la voie à l'annulation des résultats.

Barak, évoquant la crise de légitimité de Netanyahu au niveau international, a déclaré : De nombreux observateurs estiment que Netanyahu a manœuvré avec ruse pour empêcher un accord de paix avec le Liban et a délibérément fait échouer les échanges de prisonniers à Gaza afin de prolonger la guerre pour sa survie politique.

Soutenant des personnalités telles que Naftali Bennett, Yair Lapid, Avigdor Lieberman, Gadi Eizenkot et Yair Golan, il les a qualifiés de remplaçants dignes de l'équipe actuelle de Netanyahu.