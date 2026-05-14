Reuters : L'Arabie saoudite a secrètement attaqué le territoire iranien pendant la guerre

Selon l'agence de presse ABNA, Reuters a écrit dans un rapport exclusif signé Taimur Azhari et Parisa Hafezi, citant des responsables occidentaux et iraniens : L'armée de l'air saoudienne a mené fin mars, en réponse aux tirs de roquettes et de drones qui avaient ciblé son territoire, une opération contre des cibles à l'intérieur du territoire iranien.
Le média a écrit : Ces attaques, qui n'avaient pas été rapportées auparavant, constituent la première action militaire directe de Riyad contre l'Iran.
Reuters a ajouté, citant des sources qu'il a qualifiées d'informées : Après ses attaques, l'Arabie saoudite en a informé l'Iran et est entrée dans un dialogue diplomatique intense, tout en menaçant de réponses plus sévères. Ce processus a abouti à un accord informel de désescalade au cours de la semaine précédant le cessez-le-feu du 7 avril entre Washington et Téhéran.
L'agence a ajouté : Après cet accord, les attaques de drones et de roquettes contre l'Arabie saoudite, qui avaient atteint plus de 105 par semaine fin mars, sont tombées à 25 dans les jours précédant le cessez-le-feu.
Reuters a écrit : Les analystes estiment que les attaques de représailles de Riyad et l'accord de désescalade qui a suivi démontrent une compréhension réaliste par les deux parties des coûts inacceptables d'une escalade incontrôlée des tensions.
Des hauts responsables du ministère saoudien des Affaires étrangères, en réponse à Reuters, sans confirmer ni démentir directement ces attaques, ont souligné la position constante du royaume fondée sur la retenue et les efforts pour la stabilité et la sécurité de la région.
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