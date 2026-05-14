Révélation du voyage secret de Netanyahou aux Émirats pendant la guerre avec l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA citant le site d'information "Arabi 21", le bureau de Benjamin Netanyahu, premier ministre du régime sioniste, a annoncé qu'il s'est rendu lors d'un voyage secret aux Émirats et a rencontré Mohammed ben Zayed, le président de ce pays. Ces discussions ont conduit à une ouverture historique et à un bond qualitatif dans les relations entre les deux parties.

La chaîne 12 de la télévision du régime sioniste a révélé que cette rencontre avait eu lieu compte tenu de la possibilité d'une reprise de la guerre avec l'Iran ainsi que des attaques auxquelles les Émirats ont été confrontés pendant la récente guerre.

Simultanément au cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, David Zini, le chef du Shabak (l'organisation de sécurité intérieure du régime israélien), s'est également rendu aux Émirats lors d'un voyage sans précédent.

L'organisation de sécurité du régime sioniste, dirigée par Amir Bra'am, directeur général du ministère de la Guerre de ce régime, pendant la préparation d'une attaque conjointe de Tel Aviv et Washington contre l'Iran, a rencontré et dialogué à Abou Dabi avec des responsables du ministère de la Défense des Émirats.

Ces réunions ont eu lieu avec la participation de hauts responsables du ministère de la Guerre du régime sioniste et visaient des coordinations sécuritaires et techniques pour se préparer à des attaques contre l'Iran.