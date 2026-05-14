L'attaque du régime sioniste contre le sud du Liban fait 10 martyrs et 27 blessés

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le ministère libanais de la Santé a déclaré dans son rapport de mercredi sur les attaques du régime sioniste contre le sud du pays : Lors des attaques israéliennes contre les villages du sud du pays, 10 personnes ont été martyrisées et 27 autres blessées.

Le ministère a également annoncé que lors de l'attaque du régime sioniste contre le village d'Arabsalim dans le sud du pays, 5 personnes ont été martyrisées et 7 autres blessées.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé mercredi que le nombre de martyrs des attaques du régime sioniste contre le Liban depuis le 2 mars 2026 s'élève à 2 896.

Le ministère a indiqué que le nombre de blessés des attaques du régime sioniste a également atteint 8 824.

Il est à noter que le régime sioniste a intensifié ses attaques contre différentes régions du Liban depuis le 2 mars 2026. Le Hezbollah libanais, quant à lui, défend le pays et la nation libanaise et, en réponse aux attaques du régime sioniste, cible les positions de ce régime.