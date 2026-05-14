Tir de 450 drones du Liban vers les territoires occupés

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste, citant une source militaire de ce régime, a révélé que le Hezbollah a tiré 450 drones vers les positions de ce régime depuis le début de la guerre jusqu'à présent.

Un point important dans ce rapport est l'accent mis sur l'utilisation de 120 drones équipés de fibres optiques qui, en raison de leur guidage par câble, résistent à la guerre électronique.

Le Hezbollah libanais a annoncé avoir bombardé pour la deuxième fois un rassemblement d'équipements militaires de l'armée du régime sioniste dans la région d'Al-Iskandarouna, dans le sud du Liban.

La Résistance islamique a également rapporté dans un autre communiqué une attaque par drones suicide contre le lieu de rassemblement des forces d'occupation dans la ville de Bint Jbeil.

Selon ce rapport, les combattants du Hezbollah ont également utilisé deux autres drones pour viser à nouveau le rassemblement de soldats sionistes dans la région d'Al-Iskandarouna, afin de maintenir la pression opérationnelle sur cet axe.