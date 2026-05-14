Araghchi : La complicité avec le régime israélien est impardonnable

Selon l'agence de presse ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a écrit dans un message publié sur sa page dans l'un des réseaux sociaux, en réponse aux récentes déclarations de Netanyahou : "La complicité avec le régime israélien est impardonnable."

Il a ajouté : "Netanyahou a désormais révélé publiquement ce que les institutions de sécurité iraniennes avaient transmis à notre direction il y a bien longtemps."

Araghchi a souligné : "L'hostilité envers la grande nation iranienne est un jeu d'argent stupide, et la coopération ainsi que la complicité avec Israël dans cette voie sont impardonnables."

Il a conclu : "Ceux qui jouent un rôle dans la complicité avec Israël pour semer la discorde doivent rendre des comptes."