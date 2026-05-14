La pression politique américaine pour accroître le nombre de soutiens à la résolution sur le détroit d'Ormuz est ridicule.

Selon l'agence de presse ABNA, la mission permanente de la République islamique auprès de l'ONU a déclaré mercredi, heure locale : La tentative des États-Unis de présenter le nombre de pays soutenant le projet de résolution pour des motifs politiques comme un large soutien international et l'isolement de l'Iran est ridicule et trompeuse.

La représentation iranienne à l'ONU a déclaré qu'aucun niveau d'adhésion résultant de la pression et de la contrainte ne peut légitimer les actions internationales illégales de Washington contre l'Iran, y compris le blocus maritime, l'attaque et la saisie illégale de navires marchands iraniens, et la prise d'otage de leurs équipages d'une manière similaire à la piraterie.

La représentation de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a précisé que tout le monde sait que de nombreux membres se sont joints au projet de résolution sous pression politique, contrainte, et même menaces.

La représentation iranienne a ajouté : Les allégations du représentant américain concernant un large soutien ne sont rien de plus qu'une tentative désespérée de créer une légitimité pour des objectifs politiques prédéterminés, de saper la crédibilité du Conseil de sécurité de l'ONU et de fournir une couverture politique pour des actions illégales.