Selon l'agence de presse ABNA, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré dans un entretien avec la chaîne de télévision « RT India » qu'en cas de conflit dans le détroit de Bab al-Mandeb, les dommages causés au secteur énergétique mondial seraient très importants.

Il a déclaré que la Russie avait proposé de préparer un projet de déclaration des BRICS sur la situation dans le détroit d'Ormuz, mais que les désaccords entre l'Iran et les Émirats arabes unis en avaient empêché la réalisation.

Le responsable russe a précisé que le gouvernement du président américain Donald Trump, en ce qui concerne la Russie, suit la politique de l'ancien président Joe Biden en tout, sauf pour le refus des pourparlers.

Lavrov a ajouté que le gouvernement Trump cherche à punir économiquement la Russie. Les États-Unis, par le biais de sanctions, tentent d'éliminer complètement Loukoïl et Rosneft du commerce international.

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que Washington tente de prendre le contrôle de l'ancienne coopération pétrolière du Venezuela avec Rosneft. Les Américains veulent acheter à bas prix le gazoduc Nord Stream, qui appartenait à des entreprises européennes, et reconstruire les gazoducs explosés.

Lavrov a ajouté que les États-Unis ne cachent pas leur désir de contrôler le transit du gaz de la Russie vers l'Europe via l'Ukraine.

Le ministre russe des Affaires étrangères a fait remarquer que sans la création d'un État palestinien, le foyer d'extrémisme au Moyen-Orient continuera d'exister pendant des décennies.

Il a déclaré que l'Eurasie continue de jouer un rôle dans la stabilisation de la situation mondiale. Les intérêts de l'Inde dans l'approvisionnement en carburant en provenance de Russie ne seront pas affectés par les actions injustes de l'Occident ; Moscou fera tout son possible pour le garantir.