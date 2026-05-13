Forte baisse de la production pétrolière du Golfe Persique ; faible baisse de la production pétrolière iranienne

Selon le correspondant d'ABNA citant l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), en raison du blocage du détroit d'Ormuz, la baisse moyenne de la production pétrolière des pays de la région du Golfe Persique au mois d'avril a dépassé 10,5 millions de barils par jour, ce qui correspond à une chute d'environ 42 pour cent. En revanche, la baisse de la production pétrolière iranienne pendant cette période est estimée à environ 230 000 barils par jour, soit environ 7 pour cent.

Selon ce rapport, la tendance à la baisse de la production pétrolière dans les pays de la région s'est accentuée au mois d'avril. Alors qu'en mars, la production pétrolière des pays de la région avait diminué d'environ 8 millions 920 000 barils par jour, les estimations indiquent que la quantité de production perdue en avril a atteint environ 10 millions 540 000 barils par jour.

Ce rapport est publié alors que les États-Unis prétendent imposer un blocus maritime contre l'Iran ; cependant, les statistiques du département américain de l'Énergie montrent que l'Iran, par rapport à son niveau de production, a connu la plus faible baisse de production pétrolière de la région au cours des mois de mars et avril.

Selon ces données, la production pétrolière iranienne a diminué d'environ 130 000 barils par jour en mars et d'environ 230 000 barils par jour en avril.

L'Agence américaine d'information sur l'énergie prévoit également que la tendance à la baisse de la production pétrolière dans les pays du Golfe Persique se poursuivra en mai et que la production totale perdue de ces pays atteindra environ 10 millions 750 000 barils par jour.

Selon ce rapport, la production pétrolière totale de la région du Golfe Persique avant l'aggravation de la crise en février était d'environ 25,2 millions de barils par jour. Sur ce montant, 8,92 millions de barils par jour en mars, 10,54 millions de barils par jour en avril et, selon les estimations, environ 10,75 millions de barils par jour en mai seront perdus de la production régionale.

L'Iran, quant à lui, en maintenant plus de 93 pour cent de sa capacité de production, est devenu l'un des rares fournisseurs de pétrole relativement stables dans la région de l'Asie occidentale.