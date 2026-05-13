Haaretz : Des entreprises israéliennes ont accès à l'identité des utilisateurs de Starlink

Selon l'agence de presse ABNA, le journal sioniste Haaretz a écrit dans un article que deux entreprises israéliennes ont développé des outils technologiques permettant de tracer les utilisateurs du service Internet par satellite Starlink (appartenant à Elon Musk) et de déterminer leur position et leur identité. Haaretz écrit que cette action a suscité de vives inquiétudes concernant la vie privée, la surveillance et l'utilisation des données à des fins de sécurité et de renseignement.

Cette enquête affirme que ces outils sont commercialisés exclusivement auprès des entités gouvernementales et sécuritaires du régime sioniste comme moyen de « lutte contre le terrorisme », « lutte contre le trafic de drogue », « surveillance des frontières maritimes » et « réseaux de contrebande ».

Starlink est l'un des systèmes d'Internet par satellite les plus importants au monde, basé sur plus de 8 000 satellites en orbite basse lancés par la société SpaceX (appartenant à Elon Musk), et fournit une connexion Internet dans les zones reculées et isolées des infrastructures de communication traditionnelles.

Ces dernières années, ce service est devenu un outil clé pour les manifestants et les opposants politiques dans divers pays.

L'enquête ajoute que l'une des entreprises est la société sioniste « TargeTeam », qui opère à Chypre. Cette société produit un système appelé « Stargetz » qui, selon des documents marketing internes, peut surveiller environ un million d'appareils Starlink dans différents endroits du monde.

La société israélienne « Rayzone » est une autre entreprise sioniste qui propose des capacités similaires sur le marché sous forme d'analyse de mégadonnées (big data).

Selon Haaretz, le système Stargetz peut identifier l'emplacement des appareils de communication par satellite, surveiller le nombre d'appareils connectés à chaque station au sol, et tenter de découvrir l'identité des utilisateurs via leurs numéros de téléphone portable ou leurs comptes associés sur différents réseaux.