Selon l'agence de presse ABNA, les médias hébratiques ont rapporté que les États-Unis, pendant la guerre de 40 jours avec l'Iran, ont utilisé 1 300 missiles Patriot.
Les médias hébratiques ont ajouté : De récents documents du ministère américain de la Défense montrent que le Pentagone envisage d'augmenter la production annuelle de missiles Patriot à 2 000 unités ; une mesure qui, selon ces documents, sera poursuivie dans le cadre d'un programme de sept ans.
Chaque missile Patriot coûte entre 4 et 4,5 millions de dollars.
La consommation de 1 300 missiles Patriot par les États-Unis lors d'une guerre de 40 jours contre l'Iran
13 mai 2026 - 13:16
Code d'info: 1813783
Source: ABNA
Les médias hébratiques ont annoncé que les États-Unis, au cours de la guerre de 40 jours contre l'Iran, ont consommé 1 300 missiles Patriot.
Selon l'agence de presse ABNA, les médias hébratiques ont rapporté que les États-Unis, pendant la guerre de 40 jours avec l'Iran, ont utilisé 1 300 missiles Patriot.
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