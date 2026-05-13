La consommation de 1 300 missiles Patriot par les États-Unis lors d'une guerre de 40 jours contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, les médias hébratiques ont rapporté que les États-Unis, pendant la guerre de 40 jours avec l'Iran, ont utilisé 1 300 missiles Patriot.

Les médias hébratiques ont ajouté : De récents documents du ministère américain de la Défense montrent que le Pentagone envisage d'augmenter la production annuelle de missiles Patriot à 2 000 unités ; une mesure qui, selon ces documents, sera poursuivie dans le cadre d'un programme de sept ans.

Chaque missile Patriot coûte entre 4 et 4,5 millions de dollars.