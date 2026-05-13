Nomination du président du comité de la 40ème Conférence internationale de l'unité islamique

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Par un décret officiel, l'Hujjat al-Islam wal-Muslimin Hamid Shahriyari, Secrétaire général du Forum mondial pour la proximité des écoles de pensée islamiques, a désigné le Dr Akbar Saghafian à la tête du comité d'organisation de cet événement majeur.

Un mandat axé sur l'expertise et la planification

Dans son message de nomination, Hamid Shahriyari a souligné l'engagement, l'expertise et les expériences précieuses du Dr Saghafian. Il a exprimé son espoir que, sous les auspices de l'Imam du Temps (aj), cette nouvelle direction saura mettre en œuvre une planification méticuleuse pour assurer une tenue exemplaire de la conférence.

Le Secrétaire général a insisté sur la nécessité d'utiliser toutes les capacités disponibles, tant au sein du Forum qu'auprès d'autres institutions nationales et internationales, pour atteindre les objectifs élevés de l'organisation en matière de rapprochement des musulmans.

Appel à une collaboration institutionnelle active

Le décret exhorte également les secrétaires adjoints et les différents départements du Forum à apporter leur pleine coopération au Dr Saghafian. Une participation active aux réunions de coordination est attendue de la part de tous les responsables afin de garantir une synergie optimale dans les préparatifs de cette 40ème édition.

La Conférence internationale de l'unité islamique reste l'un des piliers de la diplomatie religieuse, rassemblant chaque année des centaines d'érudits, de penseurs et de responsables du monde entier pour discuter des défis contemporains et des solutions pour l'unification des rangs musulmans.

Conclusion : Vers une édition historique

En atteignant sa 40ème édition, ce congrès international franchit une étape symbolique. La mission confiée au Dr Saghafian s'inscrit dans une volonté de renouveau et d'efficacité accrue pour faire de cet événement un moteur de paix et de solidarité au sein du monde islamique.

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