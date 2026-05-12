Pouchkov : L'Amérique ne doit pas espérer la victoire dans la guerre d'usure contre l'Iran

Selon l'agence ABNA, Alexeï Pouchkov, sénateur russe, a déclaré : La réaction négative de Donald Trump, le président américain, à la réponse de l'Iran concernant le règlement du conflit au Moyen-Orient pourrait conduire Washington et Téhéran vers une guerre d'usure, mais même dans ce cas, il est peu probable que l'Iran se rende.

Il a ajouté : Les États-Unis cherchent à épuiser militairement et économiquement l'Iran, tandis que Téhéran cherche à épuiser politiquement Trump.

Auparavant, ce célèbre sénateur russe avait réagi aux récentes déclarations de Trump sur les stocks d'uranium enrichi de l'Iran et avait déclaré : Les États-Unis pourront peut-être surveiller les stocks d'uranium de l'Iran, mais ils ne pourront y accéder sans l'accord de Téhéran.

Il a ajouté : L'extraction et le transfert en toute sécurité de matières nucléaires par des opérations militaires sont quasiment impossibles. Nous avons donc besoin de paix, d'un accord sur le transfert de l'uranium enrichi, d'un plan d'action avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), ainsi que du consentement et de la coopération totale de l'autre partie, à savoir l'Iran. Aucune de ces quatre conditions n'est actuellement remplie.