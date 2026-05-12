Tel Aviv admet avoir mené plus de 1000 attaques contre le Liban pendant la trêve

Selon l'agence ABNA citant Al Jazeera, l'armée du régime sioniste a admis que depuis le début des accords de cessez-le-feu, l'armée de l'air du régime a visé plus de 1100 points au Liban.

L'armée d'occupation israélienne a prétendu que ces points appartenaient aux infrastructures du Hezbollah. Ceci alors que selon les rapports officiels publiés au Liban, les attaques du régime sioniste ont également visé des centres de santé, des ambulances, des journalistes et du personnel médical.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé lundi que le nombre de martyrs de son pays à la suite des attaques du régime sioniste depuis le 2 mars de cette année est passé à 2869.

Depuis cette date, 8730 personnes ont également été blessées.