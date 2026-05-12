Selon l'agence ABNA, le journal sioniste Globes a rapporté qu'après le scandale de la divulgation d'informations sur les Palestiniens aux services de renseignement du régime sioniste, Microsoft va transférer sa filiale des territoires occupés vers la France.

Auparavant, le Pentagone avait annoncé avoir conclu un accord avec sept entreprises, dont Microsoft, pour utiliser leurs capacités avancées dans les réseaux classifiés du ministère de la Guerre.

Également, au cœur de la guerre régionale, certains médias internationaux ont rapporté que l'Iran considérait environ 30 centres technologiques appartenant à des entreprises américaines en Asie occidentale comme des cibles militaires légitimes.

Cette liste comprenait les noms de bureaux et de centres technologiques d'entreprises telles que Google à Tel Aviv, les investissements de Microsoft aux Émirats arabes unis, les centres d'ingénierie de NVIDIA dans les territoires occupés et les centres de données d'Amazon dans les pays du Golfe Persique.