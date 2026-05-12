21 opérations du Hezbollah dans le sud du Liban ; 13 militaires sionistes blessés

Selon l'agence ABNA citant Al-Mayadeen, le ministère de la Santé du régime sioniste a reconnu que 13 militaires de ce régime avaient été blessés lors des affrontements d'hier lundi sur le front libanais.

Dans ce contexte, le Hezbollah a déclaré dans un communiqué avoir mené 21 opérations contre des positions de l'armée du régime sioniste au cours des dernières 24 heures.

Le communiqué précise que lors de ces opérations, des rassemblements de soldats et de véhicules ennemis dans les zones de « Wadi al-Uyun », « Sirbin », « Tayyiba », « Tayr Harfa », « Bayyada », « Al-Naqura » et dans le lit de la rivière « Deir Siryan » ont été ciblés à l'aide de drones suicide et de frappes de roquettes.

Le Hezbollah a également annoncé que lors de ces opérations, deux chars Merkava à « Rashaf » et « Bayyada », deux bulldozers D9 à « Al-Naqura » et sur la route de « Bayyada », deux véhicules du génie et un véhicule Hummer à « Bayyada » et « Tayr Harfa » ont été visés par les combattants du Hezbollah.

Le groupe a ajouté qu'un poste de commandement nouvellement établi à « Bayyada », des positions d'artillerie de l'armée israélienne à « Al-Adaisa » ont été ciblés et qu'un camion-citerne de carburant à « Tayr Harfa » a brûlé à la suite de l'attaque de la résistance.

Le Hezbollah a également fait état de la lutte contre un drone de l'armée sioniste dans le ciel de « Tyr » avec un missile sol-air et a déclaré que toutes les opérations de ce groupe avaient été menées en réponse à la violation du cessez-le-feu et aux attaques du régime israélien contre les villages du sud du Liban.