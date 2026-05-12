Selon l'agence ABNA, le journal Yedioth Ahronoth a rapporté que la société sioniste se rapproche d'une confrontation civile.

Le rapport indique que les clivages politiques et sociaux constituent une menace plus grande.

Ce journal hébraïque a souligné que 30 % des sionistes envisagent de quitter les territoires occupés.

Or, le nombre réel de sionistes qui ne veulent plus vivre dans l'ombre de l'instabilité et de l'insécurité dans les territoires occupés est supérieur à ce chiffre.

Auparavant, le journal hébreu Haaretz avait déjà reconnu qu'Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure du régime sioniste, avait réussi à transformer la police de ce régime en son bras politique. Cette action a été menée en coopération avec Danny Levy, l'inspecteur général le plus infructueux du régime sioniste.

Le rapport ajoute que pendant la période de Levy, la police du régime sioniste s'est officiellement effondrée.

Haaretz a souligné : Dans toutes les rues, nous voyons des armes, et le nombre de morts ne cesse d'augmenter.