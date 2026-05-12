Début de l'opération des Forces de mobilisation populaire après la révélation d'une base secrète américano-sioniste en Irak

Selon l'agence ABNA citant Al-Mawazin News, Ali al-Hamdani, l'un des commandants des forces de mobilisation populaire, a déclaré qu'une opération militaire intitulée « Imposition de la souveraineté » avait débuté aujourd'hui dans le désert de Najaf et de Kerbala sur quatre axes, dans le but de sécuriser la voie de liaison entre Kerbala et la région d'Al-Nukhayb.

Il a ajouté que cette opération était menée sur ordre du commandant en chef des forces armées et sous la supervision du chef d'état-major interarmées.

Auparavant, le Wall Street Journal, citant des sources informées, dont des responsables américains, avait rapporté qu'Israël avait établi un centre militaire secret dans le désert irakien pour soutenir ses frappes aériennes contre l'Iran.

Selon les informations révélées, le régime sioniste, au début de la guerre, pour éviter que cet endroit ne soit découvert, a mené une frappe aérienne contre les forces irakiennes qui s'étaient approchées de cette base.

La source a ajouté : Israël a construit cette base, qui comprend des forces spéciales et un centre logistique pour l'armée de l'air, avant le début des hostilités et avec la connaissance des États-Unis.

Ceci alors que le Commandement des opérations conjointes irakien a déclaré qu'il n'existe actuellement aucune force ni base militaire non autorisée sur le sol irakien.

Ce commandement a ajouté : Les forces irakiennes ont affronté en mars (Esfand 1404) dans le désert de Kerbala des groupes inconnus et non autorisés qui bénéficiaient d'un soutien aérien.

Par ailleurs, Shakir Abu Trab al-Tamimi, représentant de la faction Badr, a souligné hier que la base américano-sioniste existe toujours à l'intérieur du sol irakien et que les forces de sécurité n'ont toujours pas pu s'approcher de cette base.