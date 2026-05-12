Bloomberg : Un pétrolier qatari fait demi-tour depuis le détroit d'Ormuz

Selon l'agence ABNA, Bloomberg a rapporté aujourd'hui lundi qu'un pétrolier transportant du gaz naturel liquéfié du Qatar semble avoir changé de cap et fait demi-tour après une première approche du détroit d'Ormuz, une indication de l'incertitude persistante concernant le transfert des flux énergétiques régionaux.

D'après les données de suivi des navires compilées par Bloomberg, le navire « Muhazam » a modifié son cap depuis Hormuz, bien qu'il indique toujours le Pakistan comme prochaine destination.

Bloomberg a ajouté : Plus tôt lundi, ce navire, qui avait chargé une cargaison à la fin février à Ras Laffan au Qatar, s'est dirigé, après des discussions entre Doha et le Pakistan, vers une zone du détroit d'Ormuz sous contrôle iranien. Ces mesures montrent que les pays du Golfe ne sont pas encore en mesure d'exporter de l'énergie via Hormuz, car l'Iran et les États-Unis sont en désaccord sur un cadre pour mettre fin à la guerre (l'agression américano-sioniste contre Téhéran) et rouvrir cette voie vitale.

Le média a ajouté : En cas de succès, le voyage du « Muhazam » ne serait que la deuxième cargaison de GNL qatari à traverser cette voie navigable depuis la guerre (l'agression américano-sioniste contre Téhéran) à la fin février. Certains navires ont été redirigés avant d'achever leur transit, tandis que d'autres ont été attaqués à l'entrée du golfe d'Oman.

Il est à noter qu'en raison des provocations et de l'incitation à la guerre de Trump et de leurs conséquences sur l'absence de sécurité suffisante dans le détroit d'Ormuz, l'Iran a déjà annoncé qu'il avait défini une route spécifique pour le passage des navires à travers cette voie navigable, et qu'ils peuvent l'emprunter après avoir respecté les protocoles annoncés par Téhéran.