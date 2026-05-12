Selon l'agence ABNA, une source informée au sein du gouvernement turc a déclaré à RIA Novosti que la dépendance aux approvisionnements énergétiques extérieurs accroît la pression sur l'économie turque en pleine escalade au Moyen-Orient.

Elle a ajouté que la forte dépendance de ce pays aux importations de pétrole et de gaz reste l'une des vulnérabilités clés de l'économie turque.

L'agression des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran a provoqué des perturbations dans le passage des navires à travers le détroit d'Ormuz. Les perturbations de cette voie navigable stratégique ont perturbé la chaîne d'approvisionnement en carburant et en énergie, ainsi que de nombreux autres produits tels que les produits pétrochimiques et les engrais chimiques dans le monde.

L'Iran a déclaré qu'il est prêt, en cas de cessez-le-feu durable et de fin de la guerre, à garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz dans le respect des protocoles et des considérations de sécurité requis.