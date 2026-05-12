Selon l'agence ABNA citant RIA Novosti, Ali Mojtaba Rouzbehani, ambassadeur d'Iran au Turkménistan, a déclaré : Le conflit au Moyen-Orient a remis en question les modèles de sécurité traditionnels dans le Golfe Persique et a créé une opportunité de repenser l'architecture sécuritaire régionale avec un rôle plus efficace pour l'Iran.

Il a souligné que les événements au Moyen-Orient doivent être examinés dans le cadre de l'ordre mondial en pleine évolution.

L'agression des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran le 9 Esfand 1404 (28 février 2026) et la réponse ferme des forces armées de la République islamique ont prouvé le caractère illusoire de la puissance américaine et l'inefficacité des armes coûteuses de ce pays.

Les pays de la région qui comptaient sur ces puissances illusoires ont désormais bien compris que s'appuyer sur Washington non seulement ne garantit pas leur sécurité, mais peut même constituer un défi sécuritaire pour eux.