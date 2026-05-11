Le petit-fils de Kennedy : Les États-Unis ont échoué face à l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Jack Schlossberg, le petit-fils de l'ancien président américain John F. Kennedy, a déclaré que son pays avait échoué face à l'Iran.

Lors d'un débat public à Manhattan, il a souligné qu'il soutenait la proposition du sénateur Bernie Sanders visant à empêcher le transfert de bombes et d'équipements militaires d'une valeur de 440 millions de dollars vers les territoires occupés.

Jack Schlossberg a ajouté que s'opposer à la guerre contre l'Iran signifie empêcher son financement.

Il convient de noter que Schlossberg est le principal candidat pour succéder à Gerald Nadler, le député sortant de New York. Sa prise de position intervient au milieu des divergences croissantes dans les cercles politiques américains concernant le soutien militaire au régime sioniste.