Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Jack Schlossberg, le petit-fils de l'ancien président américain John F. Kennedy, a déclaré que son pays avait échoué face à l'Iran.
Lors d'un débat public à Manhattan, il a souligné qu'il soutenait la proposition du sénateur Bernie Sanders visant à empêcher le transfert de bombes et d'équipements militaires d'une valeur de 440 millions de dollars vers les territoires occupés.
Jack Schlossberg a ajouté que s'opposer à la guerre contre l'Iran signifie empêcher son financement.
Il convient de noter que Schlossberg est le principal candidat pour succéder à Gerald Nadler, le député sortant de New York. Sa prise de position intervient au milieu des divergences croissantes dans les cercles politiques américains concernant le soutien militaire au régime sioniste.
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