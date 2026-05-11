Opération surprise du Hezbollah contre une équipe de soutien de l'armée israélienne

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, le Hezbollah libanais a déclaré avoir visé il y a quelques heures des soldats sionistes à l'intérieur d'une maison dans la zone de Bidr al-Faq'ani à Taybeh à l'aide d'un drone suicide.

Ensuite, pour la deuxième fois, l'équipe de soldats sionistes dépêchée dans cette zone pour évacuer les blessés a également été visée.

Plus tôt, la Résistance islamique libanaise avait annoncé qu'en réaction aux violations répétées de l'accord de cessez-le-feu par l'armée du régime sioniste et à la poursuite des attaques contre le sud du Liban, les combattants du Hezbollah avaient mené 24 opérations contre les positions et centres militaires du régime sioniste au cours des dernières 24 heures.