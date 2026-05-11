Médias sionistes : Trump est coincé et a échoué

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, les médias sionistes ont rapporté : « L'impasse persiste, et Trump est comme quelqu'un qui est coincé, vaincu et humilié. Rien dans aucun domaine ne se passe comme il le voulait. »

Ce rapport ajoute : « Il semble qu'une petite étincelle dans le détroit d'Ormuz pourrait suffire à embraser à nouveau toute la région. »

Plus tôt, le sénateur américain Bernie Sanders, publiant un message sur le réseau social X, avait vivement critiqué les actions belliqueuses du président de son pays.

Le sénateur du Vermont a écrit à ce sujet : « En Amérique, nous avons besoin de centaines de nouveaux hôpitaux et cliniques de santé. Nous avons besoin de milliers de nouveaux centres de garde d'enfants. »

Bernie Sanders a ensuite ajouté : « Nous avons besoin de millions de nouveaux logements abordables. Nous n'avons pas besoin de dépenser 500 milliards de dollars supplémentaires pour l'armée et des guerres sans fin. »