Al-Mayadeen rapporte les détails de la réponse écrite de l'Iran à la proposition américaine

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, des sources diplomatiques ont confié à Al-Mayadeen que l'Iran, dans sa réponse envoyée aux États-Unis par l'intermédiaire du médiateur pakistanais, a souligné la nécessité de lever les sanctions, de libérer les avoirs bloqués et d'arrêter immédiatement la guerre.

Selon ce rapport, la réponse de l'Iran, transmise par l'intermédiaire pakistanais, contient un ensemble de revendications politiques, sécuritaires et économiques. Les sources ont déclaré que Téhéran, dans cette réponse, a exigé la fin du blocus, la liberté d'exportation du pétrole, la levée des sanctions américaines et la libération des biens et avoirs gelés de l'Iran.

Les sources précitées ont également ajouté que l'Iran a explicitement exigé la levée des restrictions imposées par l'OFAC sur la vente de son pétrole et a fait de cette question l'un des axes principaux de tout accord éventuel.