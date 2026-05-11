Solidarité du Yémen avec les oulémas de Bahreïn : Appel à la fin de la répression et des arrestations arbitraires

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le communiqué souligne que les personnes arrêtées sont confrontées à une « injustice et un harcèlement systématiques ». L'institution yéménite a insisté sur le fait que la poursuite de ces mesures contre les oulémas et les militants bahreïniens rend indispensable une mobilisation immédiate des savants de la Oummah islamique et de tous les mouvements épris de liberté à travers le monde.

Un appel à la mobilisation des oulémas du monde musulman

L'Association des Oulémas du Yémen a lancé un appel pressant aux érudits du monde islamique et aux défenseurs de la justice pour qu'ils agissent en soutien au peuple bahreïnien. Le texte demande une action coordonnée pour contrer les « politiques répressives » du régime et exige la fin immédiate des interventions sécuritaires contre les figures religieuses et les citoyens.

Cette dénonciation intervient alors que les forces de sécurité de Bahreïn ont multiplié les raids ces derniers jours dans plusieurs régions du pays. Selon des sources locales, de nombreux oulémas chiites de premier plan ont été enlevés sans mandat judiciaire et transférés vers des lieux inconnus, plongeant leurs familles et la communauté religieuse dans une profonde incertitude.

La criminalisation de la solidarité avec l'Iran

Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a tenté de justifier cette vague de répression en annonçant, samedi dernier, l'arrestation de 41 personnes. Le régime les accuse de « collaboration et de sympathie » avec la République islamique d'Iran, dans le contexte des récentes agressions américano-sionistes contre le territoire iranien.

Pour les observateurs, cette accusation sert de prétexte pour museler toute voix dissidente qui dénoncerait l'alignement de Manama sur les politiques hostiles de Washington et de Tel-Aviv. En s'attaquant aux oulémas, le régime cherche à briser le lien entre le leadership religieux et la base populaire qui reste attachée à la souveraineté nationale et à la solidarité entre les peuples musulmans.

Conclusion : Une répression qui renforce la résistance

La prise de position des oulémas yéménites met en lumière l'isolement croissant du régime d'Al Khalifa au sein de la conscience islamique régionale. En utilisant la force contre des symboles religieux et des citoyens pacifiques, Manama ne fait qu'alimenter les flammes de la résistance intérieure. La demande de justice pour les détenus bahreïniens est désormais portée par un front de solidarité qui dépasse les frontières, rappelant que la défense de la dignité humaine et des valeurs religieuses est un combat indivisible.

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