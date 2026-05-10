Selon l'agence de presse Abna, Bernie Sanders, sénateur américain de premier plan, a vivement critiqué les actions bellicistes du président de son pays dans un message publié sur le réseau social X.
Le sénateur du Vermont a écrit à ce sujet : En Amérique, nous avons besoin de centaines de nouveaux hôpitaux et de cliniques de santé. Nous avons besoin de milliers de nouveaux centres de garde d'enfants.
Bernie Sanders a ensuite ajouté : Nous avons besoin de millions de nouveaux logements abordables. Nous n'avons pas besoin de dépenser 500 milliards de dollars supplémentaires pour l'armée et des guerres sans fin.
Un sénateur américain de premier plan a déclaré à Trump : Nous avons besoin de centaines d'hôpitaux et de cliniques, pas de guerres sans fin.
Selon l'agence de presse Abna, Bernie Sanders, sénateur américain de premier plan, a vivement critiqué les actions bellicistes du président de son pays dans un message publié sur le réseau social X.
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