Sanders à Trump : L'Amérique a besoin d'hôpitaux, pas de guerres sans fin

Selon l'agence de presse Abna, Bernie Sanders, sénateur américain de premier plan, a vivement critiqué les actions bellicistes du président de son pays dans un message publié sur le réseau social X.

Le sénateur du Vermont a écrit à ce sujet : En Amérique, nous avons besoin de centaines de nouveaux hôpitaux et de cliniques de santé. Nous avons besoin de milliers de nouveaux centres de garde d'enfants.

Bernie Sanders a ensuite ajouté : Nous avons besoin de millions de nouveaux logements abordables. Nous n'avons pas besoin de dépenser 500 milliards de dollars supplémentaires pour l'armée et des guerres sans fin.