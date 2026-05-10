Avertissement de Saudi Aramco sur les conséquences mondiales d'une perturbation dans le détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse Abna citant Al Mayadeen, le PDG de la compagnie pétrolière Aramco en Arabie saoudite a déclaré que le monde a perdu environ un milliard de barils de pétrole au cours des deux derniers mois.

Il a ajouté que les marchés de l'énergie, même si la circulation des navires reprend dans le détroit d'Ormuz, auront besoin de beaucoup de temps pour se reconstruire et retrouver la stabilité.

Auparavant, des sources bien informées avaient également rapporté que la compagnie saoudienne Aramco envisageait de suspendre ses exportations de gaz le mois prochain (calendrier grégorien).

La chaîne d'information Bloomberg a également confirmé ce rapport, citant des sources bien informées. Selon ce rapport, la suspension des exportations de gaz a été annoncée en raison des dommages subis par les principales installations d'exportation d'Aramco.

Cela survient alors que la compagnie pétrolière nationale saoudienne (Aramco) avait déjà informé le mois dernier ses acheteurs asiatiques que leurs quotas de pétrole brut pour chargement en avril avaient été réduits et que seule la livraison de pétrole léger saoudien depuis le terminal de Yanbu était possible.