Turki Al-Fayçal : Si nous avions attaqué l'Iran, nos installations vitales auraient été détruites

Selon l'agence de presse Abna, Turki Al-Fayçal, ancien ambassadeur saoudien à Washington, a écrit dans un article du journal Asharq Al-Awsat que l'Arabie saoudite a évité une guerre dévastatrice dans la région.

Il a précisé que le royaume a déployé de grands efforts pour éviter la guerre et a également poursuivi des efforts intenses pour l'arrêter, trouver des solutions diplomatiques et sortir la région de ce conflit.

Il a ajouté que si le plan du régime israélien d'enflammer une guerre entre nous et l'Iran avait réussi, la région aurait été plongée dans la ruine et la destruction, des milliers de personnes seraient mortes dans un combat où nous n'avions aucun rôle, et Tel Aviv aurait réussi à imposer sa volonté à la région.

Al-Fayçal a également écrit dans cet article que si l'Arabie saoudite avait répondu aux attaques iraniennes de la même manière, le résultat de cette guerre aurait pu être la destruction des installations pétrolières et des usines de dessalement saoudiennes le long des côtes du Golfe Persique et même à l'intérieur du pays.

Il a ajouté dans l'article que l'Arabie saoudite, avec le Pakistan, éteint le feu de la guerre et aide à prévenir l'escalade des tensions.