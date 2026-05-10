Ministère des Affaires étrangères du Qatar : Doha soutient les efforts de médiation

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, le ministère qatari des Affaires étrangères a annoncé : Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar a évoqué lors d'un contact avec le ministre iranien des Affaires étrangères les efforts liés à la réalisation de la paix.

Dans un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères, il est indiqué : Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, lors des consultations avec le ministre iranien des Affaires étrangères, a souligné le soutien aux efforts de médiation pour une fin pacifique de la crise.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré que le Premier ministre, lors des consultations avec le ministre iranien des Affaires étrangères, a souligné la nécessité d'un signal positif de toutes les parties aux efforts de médiation. Le Premier ministre a qualifié au cours de cet entretien la liberté de navigation de principe établi, et la fermeture du détroit d'Ormuz ou son utilisation comme levier de pression comme facteur aggravant la crise. Il a souligné la nécessité de respecter le droit international et de prendre en compte les intérêts de la région et de ses peuples, ce qui renforce la sécurité.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré que la sécurité de la navigation est un pilier fondamental de la sécurité et de la stabilité, et qu'elle ne doit en aucun cas être compromise.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a également condamné l'attaque contre un navire de charge dans les eaux territoriales du Qatar, la qualifiant de violation flagrante du principe de la liberté de navigation et du droit international, et d'escalade dangereuse et inacceptable.

Il est à noter que Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, et Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, se sont entretenus par téléphone.