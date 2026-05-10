Le président a déclaré : L'Iran ne s'inclinera jamais devant l'ennemi, et si l'on parle de dialogue ou de négociation, cela ne signifie pas une capitulation, mais l'objectif est de faire valoir les droits du peuple iranien et de défendre les intérêts nationaux.
Le président a souligné : Le peuple iranien ne s'inclinera jamais devant l'ennemi, et si l'on parle de dialogue ou de négociation, cela ne signifie ni capitulation ni repli, mais l'objectif est de faire valoir les droits du peuple iranien et de défendre avec force les intérêts nationaux.
Pezeshkian : L'objectif des négociations est de faire valoir les droits du peuple et de défendre les intérêts nationaux
Selon l'agence de presse Abna, la réunion du groupe de travail sur la reconstruction des dommages causés par la guerre imposée s'est tenue aujourd'hui dimanche (20 Ordibehesht 1405 / 10 mai 2026) en présence de Massoud Pezeshkian.
Le président a déclaré : L'Iran ne s'inclinera jamais devant l'ennemi, et si l'on parle de dialogue ou de négociation, cela ne signifie pas une capitulation, mais l'objectif est de faire valoir les droits du peuple iranien et de défendre les intérêts nationaux.
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