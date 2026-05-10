Pezeshkian : L'objectif des négociations est de faire valoir les droits du peuple et de défendre les intérêts nationaux

Le président a déclaré : L'Iran ne s'inclinera jamais devant l'ennemi, et si l'on parle de dialogue ou de négociation, cela ne signifie pas une capitulation, mais l'objectif est de faire valoir les droits du peuple iranien et de défendre les intérêts nationaux.

Le président a souligné : Le peuple iranien ne s'inclinera jamais devant l'ennemi, et si l'on parle de dialogue ou de négociation, cela ne signifie ni capitulation ni repli, mais l'objectif est de faire valoir les droits du peuple iranien et de défendre avec force les intérêts nationaux.