Tout accord éventuel doit impérativement être garanti par les grandes puissances

Selon l'agence de presse Abna, Abdolreza Rahmani Fazli a écrit sur sa page personnelle dans un réseau social : Tout accord éventuel doit impérativement être assorti de garanties des grandes puissances et également être présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine et la Russie sont deux grandes puissances influentes, et compte tenu de la position qu'occupe la Chine vis-à-vis de l'Iran et des autres pays de la région du Golfe Persique, Pékin peut agir en tant que garant de tout accord.