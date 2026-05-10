L'Iran a répondu au texte de paix proposé par les États-Unis

Selon l'agence de presse Abna, la réponse de la République islamique d'Iran au dernier texte de proposition américain pour mettre fin à la guerre a été transmise aujourd'hui par l'intermédiaire d'un médiateur pakistanais.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères avait déjà déclaré à plusieurs reprises que les vues et considérations de l'Iran concernant les propositions américaines seraient envoyées après l'achèvement des examens et de la synthèse finale.
Selon le plan proposé, à ce stade, les négociations seront axées sur la fin de la guerre dans la région.
11 mai 2026 - 00:02
Code d'info: 1812599
Source: ABNA
Selon le plan proposé, à ce stade, les négociations seront axées sur la fin de la guerre dans la région.
Selon l'agence de presse Abna, la réponse de la République islamique d'Iran au dernier texte de proposition américain pour mettre fin à la guerre a été transmise aujourd'hui par l'intermédiaire d'un médiateur pakistanais.
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