L'Iran a répondu au texte de paix proposé par les États-Unis

Selon l'agence de presse Abna, la réponse de la République islamique d'Iran au dernier texte de proposition américain pour mettre fin à la guerre a été transmise aujourd'hui par l'intermédiaire d'un médiateur pakistanais.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères avait déjà déclaré à plusieurs reprises que les vues et considérations de l'Iran concernant les propositions américaines seraient envoyées après l'achèvement des examens et de la synthèse finale.

Selon le plan proposé, à ce stade, les négociations seront axées sur la fin de la guerre dans la région.