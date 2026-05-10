Gharibabadi : La sécurité du détroit d'Ormuz n'est assurée que par l'Iran

é des affaires juridiques et internationales a réagi à l'envoi de navires militaires français et britanniques dans la région et a souligné : La sécurité du détroit d'Ormuz n'est assurée que par l'Iran.

Selon l'agence de presse Abna, Kazem Gharibabadi a déclaré que le déploiement de navires extra-régionaux autour du détroit d'Ormuz sous prétexte de protéger la navigation constitue une « escalade de la crise et une militarisation d'une voie d'eau vitale ». Il a averti que la présence de navires français, britanniques ou de tout autre pays se heurtera à une « réponse décisive et immédiate » des forces armées iraniennes.