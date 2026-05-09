Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La presse internationale souligne un tournant majeur dans la géopolitique mondiale. Alors que le journal britannique The Times évoque les gains immédiats d'un possible accord entre les États-Unis et l'Iran, comme la réouverture progressive du détroit d'Ormuz, il met en garde contre la fragilité d'une période de négociation de 30 jours. Les experts s'accordent à dire que ces ententes, bien qu'utiles pour stopper les affrontements directs, ne règlent pas les différends fondamentaux, laissant la région dans un état de paix précaire.

Cette section examine comment l'engagement militaire contre l'Iran a paradoxalement affaibli la position stratégique des États-Unis face à ses rivaux asiatiques.

L'érosion de la dissuasion américaine et l'opportunité chinoise

Le quotidien The New York Times, citant des analystes basés à Pékin, rapporte que la guerre contre l'Iran a exposé l'image d'une puissance militaire américaine épuisée. Selon ces experts, l'amenuisement des stocks d'armements sophistiqués réduit la capacité de Washington à dissuader la Chine, particulièrement concernant le dossier de Taïwan. Pékin voit dans cette situation une occasion de renforcer sa position lors du prochain sommet avec Donald Trump, notant que les États-Unis peinent à moderniser leur arsenal durant des conflits prolongés.

Cette analyse est partagée par le Washington Post, qui note que les frappes américaines en réponse aux attaques contre leurs navires de guerre sèment le doute sur la viabilité du processus diplomatique. Bien que le cessez-le-feu tienne officiellement, l'incertitude demeure quant à la pérennité de cette trêve si de nouveaux incidents venaient à se produire sur le terrain.

Ce paragraphe analyse la situation humanitaire à Gaza et le manque de pression internationale pour faire respecter les accords.

Gaza et l'inertie diplomatique européenne

Dans son éditorial, le quotidien The Guardian dénonce la poursuite des opérations militaires contre Gaza malgré les accords de trêve. Le journal critique l'absence de pression réelle de la part de Washington et appelle les nations européennes à utiliser leur poids économique pour forcer le respect du droit international. Continuer les relations commerciales sans exiger de comptes décrédibilise, selon le journal, la position de l'Europe sur la scène mondiale.

Pendant ce temps, dans les territoires occupés, le Jerusalem Post s'alarme d'une fuite massive des cerveaux. L'augmentation de l'émigration des scientifiques et chercheurs vers l'étranger constitue une perte stratégique majeure pour les secteurs de la technologie et de la défense, affaiblissant durablement les capacités d'innovation locales.

Cette partie finale aborde les turbulences politiques en Occident, de la diplomatie du Vatican aux échecs électoraux au Royaume-Uni.

Crises politiques et ambitions électorales en Occident

Sur le plan de la diplomatie d'influence, le magazine Time interprète la rencontre entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le Pape comme une tentative de restaurer les liens avec le Vatican, tout en testant la stature présidentielle de Rubio pour l'avenir. Enfin, au Royaume-Uni, l' Independent souligne le déclin de popularité du Premier ministre Keir Starmer après des échecs électoraux locaux, alors que les pressions internes s'intensifient face à la montée des courants portés par Nigel Farage.

En conclusion, la scène internationale est marquée par une reconfiguration des rapports de force. L'échec des politiques de confrontation directe avec la République islamique d'Iran oblige les puissances mondiales à revoir leurs calculs, tandis que les crises internes et la résistance des peuples opprimés continuent de redéfinir l'équilibre géopolitique de l'Asie de l'Ouest et de l'Europe.

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