Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans une analyse détaillée des tensions régionales, le général de brigade Rasul Sanaei-Rad a souligné que les États-Unis se trouvent aujourd'hui dans un état de perplexité et d'errance. Selon ce haut responsable, les tentatives de déstabilisation et les menaces militaires n'ont abouti qu'à un renforcement de la position de Téhéran sur l'échiquier international.

Cette section analyse l'effondrement des calculs de Washington et la perte de crédibilité de la puissance militaire face à la résistance souveraine.

La fin du mythe de l'invincibilité militaire américaine

Le général Sanaei-Rad a affirmé que le résultat des pressions exercées contre l'Iran a été diamétralement opposé aux calculs initiaux de Washington. Au lieu d'obtenir des concessions, ces actions ont permis de démontrer la puissance souveraine de la République islamique. À l'inverse, les États-Unis n'ont récolté qu'un discrédit croissant.

Ce manque de crédibilité est particulièrement visible à travers les positions instables et les affirmations loin de la réalité de l'administration américaine. Malgré l'utilisation massive de technologies de pointe et d'armements modernes, les objectifs fixés n'ont pas été atteints. Ce constat a provoqué l'effondrement de la grandeur perçue des forces étrangères dans la région, prouvant que la supériorité technique ne suffit pas face à une nation déterminée.

Ce paragraphe examine le blocage des négociations causé par les demandes excessives et le retour à une rhétorique agressive pour compenser les échecs diplomatiques.

Diplomatie de menace : un aveu de faiblesse

Sur le front diplomatique, le constat est identique. Le responsable politique a souligné que les Américains agissent toujours selon des hypothèses erronées du passé. Leur refus d'accepter les nouvelles réalités et leur persistance dans des demandes excessives ont créé un blocage total. Pour masquer cet échec, ils reviennent désormais à un langage de menace et à des mouvements de troupes provocateurs.

La République islamique d'Iran, forte de son expérience face aux trahisons et aux ruptures d'engagements passées, reste en état d'alerte. Un avertissement ferme a été lancé : toute erreur de calcul ou nouvelle aventure de la part de Washington recevra une réponse foudroyante et une gifle cinglante, à l'image des capacités déjà démontrées par les forces armées sur le terrain.

Cette dernière partie met en lumière l'importance du soutien populaire dans la neutralisation des complots internes orchestrés par des éléments hostiles.

La résilience populaire face aux complots de division

Un point essentiel de cette analyse concerne la dimension interne de la sécurité. Le général a rappelé que la présence massive et héroïque des citoyens iraniens dans les rues pendant plus de deux mois a neutralisé une partie majeure du scénario de l'ennemi. Ce plan reposait sur l'utilisation d'éléments contre-révolutionnaires et de mercenaires cherchant à briser l'unité nationale.

En conclusion, pour sortir de cette spirale d'échecs, les autorités américaines n'ont d'autre choix que de reconnaître la nouvelle réalité du pouvoir en Asie de l'Ouest. Cependant, leur vision impérialiste et leur désir de maintenir une hégémonie passée rendent ce processus particulièrement difficile pour eux. La souveraineté de l'Iran et la vigilance de son peuple restent les principaux obstacles à toute forme d'ingérence étrangère.

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